Dec 3 Bundesliga summaries on Saturday.

VfB Stuttgart 2 Christian Gentner 29,36 Cologne 2 Lukas Podolski 15pen,88 Halftime: 2-1 - - - Bayern Munich 4 Franck Ribery 22,77, Arjen Robben 69pen,83pen Werder Bremen 1 Markus Rosenberg 52 Red card: Aaron Hunt 80 Halftime: 1-0 - - - Freiburg 1 Papiss Cisse 67 Hanover 96 1 Felix Bastians 44og Halftime: 0-1 - - - Kaiserslautern 1 Roman Hubnik 6og Hertha Berlin 1 Raffael 14 Halftime: 1-1; Attendance: 36,856 - - - VfL Wolfsburg 2 Mario Mandzukic 10, Jan Kirchhoff 41og Red card: Makoto Hasebe 85 Mainz 2 Andreas Ivanschitz 70pen, Eric Maxim Choupo-Moting 81 Halftime: 2-0 - - - Borussia Moenchengladbach 1 Mike Hanke 72 Borussia Dortmund 1 Robert Lewandowski 40 Halftime: 0-1; Attendance: 54,057 - - -

Played on Friday Bayer Leverkusen 2 Eren Derdiyok 10, Sidney Sam 79 Hoffenheim 0 Halftime: 1-0; Attendance: 25,948 - - -

Playing on Sunday Hamburg SV v Nuremberg (1430) Schalke 04 v FC Augsburg (1630)

