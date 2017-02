Nov 9 (Infostrada Sports) - Summaries from the Bundesliga matches on Friday Mainz 2 Nicolai Mueller 12, Andreas Ivanschitz 21 Nuremberg 1 Per Nilsson 40 Halftime: 2-1; Attendance: 31,390 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, November 10 Bayern Munich v Eintracht Frankfurt (1430) FC Augsburg v Borussia Dortmund (1430) Fortuna Dusseldorf v Hoffenheim (1430) Freiburg v Hamburg SV (1430) Schalke 04 v Werder Bremen (1430) Sunday, November 11 VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen (1430) Greuther Fuerth v Borussia Moenchengladbach (1630) VfB Stuttgart v Hanover 96 (1630)