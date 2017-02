Sept 25 Bundesliga summaries on Sunday Werder Bremen 2 Claudio Pizarro 23,90+3 Hertha Berlin 1 Adrian Ramos 3 Red cards: Christian Lell 57, Adrian Ramos 63 Halftime: 1-1 - - - Cologne 2 Mato Jajalo 20, Lukas Podolski 64 Hoffenheim 0 Halftime: 1-0 - - -

Played on Saturday Bayern Munich 3 Thomas Mueller 5, Daniel van Buyten 19, Arjen Robben 90 Bayer Leverkusen 0 Halftime: 2-0; Attendance: 69,000 - - - Schalke 04 4 Jefferson Farfan 33, Klaas-Jan Huntelaar 62, Lewis Holtby 67, Raul 75 Freiburg 2 Papiss Cisse 3, Erik Jendrisek 83 Halftime: 1-1; Attendance: 61,000 - - - Mainz 1 Nicolai Mueller 33 Borussia Dortmund 2 Ivan Perisic 64, Lukasz Piszczek 90 Halftime: 1-0; Attendance: 34,000 - - - VfL Wolfsburg 1 Ashkan Dejagah 63 Red card: Sotiris Kyrgiakos 45 Kaiserslautern 0 Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Borussia Moenchengladbach 1 Filip Daems 76pen Nuremberg 0 Halftime: 0-0; Attendance: 50,000 - - - FC Augsburg 0 Hanover 96 0 Halftime: 0-0; Attendance: 30,000 - - -

Played on Friday VfB Stuttgart 1 Martin Harnik 18 Hamburg SV 2 Jeffrey Bruma 50, Robert Tesche 67 Halftime: 1-0; Attendance: 50,000 - - -

(Compiled by Infostrada Sports, Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)