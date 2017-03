UPDATE 1-Soccer-Israeli championship results and standings

March 5 (Gracenote) - Results and standings from the Israeli championship matches on Sunday Sunday, March 5 Hapoel Ashkelon 1 Maccabi Tel Aviv 2 Hapoel Kfar Saba 1 Maccabi Petah Tikva 3 Saturday, March 4 Ashdod 0 Hapoel Beer Sheva 1 Hapoel Haifa 1 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2 Hapoel Ra'anana 0 Bnei Sakhnin 1 Hapoel Tel Aviv 1 Bnei Yehuda 2 Standings P W D L F A Pts 1 Hapoel Beer