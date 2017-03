BERLIN, Aug 20 Below is a list of the biggest transfers so far by Bundesliga clubs for the 2014/15 season. Players' previous clubs in brackets. Bayern Munich: Pepe Reina (Liverpool) Robert Lewandowski(Borussia Dortmund) Juan Bernat (Valencia) Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) Borussia Dortmund: Matthias Ginter (Freiburg) Ciro Immobile (Torino) Adrian Ramos (Hertha Berlin) Schalke 04: Eric Maxim Choupo-Moting (Mainz 05) Sidney Sam (Bayer Leverkusen) Bayer Leverkusen: Hakan Calhanoglu (Hamburg SV) Josip Drmic (Nuremberg) Wendell (Gremio Porto Alegre) VfL Wolfsburg: Nicklas Bendtner (Arsenal) Josuha Guilavogui (Atletico Madrid - loan) Sebastian Jung (Eintracht Frankfurt) Aaron Hunt (Werder Bremen) Borussia Moenchengladbach: Thorgan Hazard (Chelsea - loan) Andre Hahn (Augsburg) Fabian Johnson (Hoffenheim) Yann Sommer (Basel) Ibrahima Traore (VfB Stuttgart) Mainz 05: Filip Djuricic (Benfica - loan) Stefanos Kapino (Panathinaikos) Gonzalo Jara (Nottingham Forrest) Augsburg: Tim Matavz (PSV Eindhoven) Nikola Djurdjic (Greuther Fuerth) Shawn Parker (Mainz 05) Hoffenheim: Steven Zuber (CSKA Moscow) Adam Szalai (Schalke 04) Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig) Oliver Baumann (Freiburg) Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt) Hanover 96: Marius Stankevicius (Gaziantespor) Robert Almer (Energie Cottbus) Hiroshi Kiyotake (Nuremberg) Ceyhun Guelselam (Galatasaray) Miiko Albornoz (Malmoe) Joselu (Hoffenheim) Hertha Berlin: Roy Beerens (AZ Alkmaar) Julian Schieber (Borussia Dortmund) John Heitinga (Fulham) Genki Haraguchi (Urawa Red Diamonds) Marvin Plattenhardt (Nuremberg) Valentin Stocker (Basel) Jens Hegeler (Bayer Leverkusen) Werder Bremen: Izet Hajrovic (Galatasaray) Alejandro Galvez (Rayo Vallecano) Fin Bartels (St. Pauli) Eintracht Frankfurt: Haris Seferovic (Real Sociedad) Nelson Valdez (Al Jazeera Club) Lucas Piazon (Chelsea - loan) Timothy Chandler (Nuremberg) Makoto Hasebe (Nuremberg) Aleksandar Ignjovski (Werder Bremen) Freiburg: Stefan Mitrovic (Benfica) Marc-Oliver Kempf (Eintracht Frankfurt) Mike Frantz (Nuremberg) Sebastian Mielitz (Werder Bremen) Roman Buerki (Grasshoppers) VfB Stuttgart: Filip Kostic (Groningen) Oriol Romeu (Chelsea - loan) Daniel Ginczek (Nuremberg) Adam Hlousek (Nuremberg) Florian Klein (Red Bull Salzburg) Hamburg SV Matthias Ostrzolek (Augsburg) Nicolai Mueller (Mainz 05) Valon Behrami (Napoli) Pierre-Michel Lasogga (Hertha Berlin) Cologne Tomas Kalas (Chelsea - loan) Simon Zoller (Kaiserslautern) Kevin Vogt (Augsburg) Dusan Svento (Red Bull Salzburg) Paderborn: Moritz Stoppelkamp (1860 Munich) Marvin Ducksch (Borussia Dortmund - loan) Lukas Rupp (Borussia Moenchengladbach) (Compiled by Karolos Grohmann; Editing by Ken Ferris)