May 10 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Greek championship matches on Sunday Sunday, May 10 Asteras Tripolis 2 Kerkyra 0 Ergotelis 0 Levadiakos 2 Kalloni 1 Atromitos Athinon 1 Niki Volos 0 OFI Crete 0 awd. Panaitolikos Agrinion 2 Veria 0 Panathinaikos 3 PAS Giannina 1 Panionios 0 PAOK Salonika 0 Panthrakikos 2 Xanthi 0 Platanias 1 Olympiakos Piraeus 1 Standings P W D L F A Pts C1 Olympiakos Piraeus 34 24 6 4 79 23 78 ------------------------- 2 Panathinaikos * 34 21 6 7 59 31 66 3 PAOK Salonika 34 20 5 9 57 42 65 4 Asteras Tripolis 34 17 8 9 52 37 59 5 Atromitos Athinon 34 14 12 8 43 27 54 ------------------------- 6 PAS Giannina 34 13 14 7 47 33 53 7 Panaitolikos Agrinion 34 14 10 10 41 28 52 8 Xanthi 34 12 11 11 44 41 47 9 Platanias 34 12 8 14 32 30 44 10 Kerkyra 34 12 8 14 39 38 44 11 Kalloni 34 11 11 12 34 39 44 12 Panthrakikos 34 11 10 13 35 44 43 13 Panionios 34 11 10 13 43 42 43 14 Veria 34 12 7 15 45 54 43 ------------------------- R15 Levadiakos 34 12 7 15 41 34 43 R16 Ergotelis 34 8 8 18 35 60 32 R17 OFI Crete 34 7 3 24 26 72 -6 R18 Niki Volos 34 2 2 30 7 84 -6 ------------------------- C - Champion R - Relegated * Deducted 3 points. 1: Champions League / EC I 2-5: Champions League Play-off 15-18: Relegation