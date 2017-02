April 4 (Infostrada Sports) - Revised Greek championship standings

Standings P W D L F A Pts C1 Olympiakos Piraeus * 27 21 4 2 64 16 67 ------------------------- 2 Panathinaikos * 27 19 3 5 45 23 57 3 Atromitos Athinon 27 13 9 5 32 24 48 4 PAOK Salonika 27 13 7 7 40 23 46 5 AEK Athens 27 13 7 7 34 27 46 ------------------------- 6 Asteras Tripolis 27 11 6 10 25 32 39 7 Aris Salonika 27 10 9 8 27 24 39 8 OFI Crete 27 9 7 11 25 26 34 9 Xanthi 27 9 5 13 26 30 32 10 PAS Giannena 27 8 8 11 26 30 32 11 Panionios 27 9 5 13 25 28 32 12 Levadiakos 27 8 6 13 26 39 30 13 Ergotelis 27 7 7 13 24 38 28 ------------------------- 14 Panaitolikos Agrinion 27 6 7 14 18 31 25 15 Kerkyra 27 6 7 14 25 42 25 R16 Doxa Drama 27 4 3 20 9 38 15 ------------------------- C - Champion R - Relegated * Panathinaikos deducted three points and Olympiakos Piraeus awarded 3-0 win after March 18 Athens derby at Olympic Stadium abandoned due to crowd trouble. 1: Champions League / EC I 2-5: Champions League Play-off 14-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, April 8 Aris Salonika v Asteras Tripolis (1600) Atromitos Athinon v PAOK Salonika (1600) Doxa Drama v Ergotelis (1600) Levadiakos v Xanthi (1600) OFI Crete v Panaitolikas Agranion (1600) Olympiakos Piraeus v Kerkyra (1600) Panathinaikos v Panionios (1600) PAS Giannena v AEK Athens (1600) (Editing by Ken Ferris)