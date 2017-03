April 7 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Israeli championship Champions Group matches on Monday Monday, April 7 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2 Maccabi Tel Aviv 2 Saturday, April 5 Hapoel Beer Sheva 1 Hapoel Tel Aviv 1 Maccabi Haifa 1 Bnei Sakhnin 2 Standings P W D L F A Pts 1 Maccabi Tel Aviv 29 22 5 2 62 20 71 ------------------------- 2 Hapoel Beer Sheva 29 19 6 4 51 22 63 3 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 29 14 9 6 45 29 51 ------------------------- 4 Hapoel Tel Aviv 29 12 8 9 56 39 44 ------------------------- 5 Maccabi Haifa 29 13 5 11 40 37 44 6 Bnei Sakhnin 29 12 7 10 33 32 43 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup