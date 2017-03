Soccer-Czech championship results and standings

March 14 (Gracenote) - Results and standings from the Czech championship matches on Tuesday Tuesday, March 14 Jablonec 2 Hradec Kralove 1 Standings P W D L F A Pts 1 Slavia Prague 20 14 5 1 43 14 47 2 Viktoria Plzen 19 13 4 2 28 10 43 ------------------------- 3 Sparta Prague 20 11 5 4 33 17 38 4 Mlada Boleslav 20 9 7 4 31 20 34 ------------------------- 5 Fastav Zlin 20 9 7 4 28 20 34 ------------------------- 6 MFK Karvina