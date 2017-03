April 22 Israeli Premier League champions and runners-up since the founding of Israel in 1948: Season Champions Runners-up 1949-50 - Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1951-52 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Petah Tikva 1953-54 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Petah Tikva 1954-55 - Hapoel Petah Tikva Maccabi Tel Aviv 1955-56 - Maccabi Tel Aviv Hapoel Petah Tikva 1956-57 - Hapoel Tel Aviv Hapoel Petah Tikva 1957-58 - Maccabi Tel Aviv Hapoel Petah Tikva 1958-59 - Hapoel Petah Tikva Hapoel Haifa 1959-60 - Hapoel Petah Tikva Maccabi Tel Aviv 1960-61 - Hapoel Petah Tikva Hapoel Tel Aviv 1961-62 - Hapoel Petah Tikva Maccabi Jaffa 1962-63 - Hapoel Petah Tikva Hapoel Tel Aviv 1963-64 - Hapoel Ramat Gan Maccabi Jaffa 1964-65 - Hakoah Ramat Gan Hapoel Petah Tikva 1965-66 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1966-68 - Maccabi Tel Aviv Hapoel Petah Tikva (Note: The 1966-67 and 67-68 seasons were combined and played as one over 60 matches) 1968-69 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1969-70 - Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1970-71 - Maccabi Netanya Shimshon Tel Aviv 1971-72 - Maccabi Tel Aviv Beitar Jerusalem 1972-73 - Hakoah Ramat Gan Hapoel Tel Aviv 1973-74 - Maccabi Netanya Maccabi Tel Aviv 1974-75 - Hapoel Beer Sheva Hapoel Haifa 1975-76 - Hapoel Beer Sheva Beitar Jerusalem 1976-77 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Jaffa 1977-78 - Maccabi Netanya Beitar Jerusalem 1978-79 - Maccabi Tel Aviv Beitar Jerusalem 1979-80 - Maccabi Netanya Hapoel Tel Aviv 1980-81 - Hapoel Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 1981-82 - Hapoel Kfar Saba Maccabi Netanya 1982-83 - Maccabi Netanya Shimshon Tel Aviv 1983-84 - Maccabi Haifa Beitar Jerusalem 1984-85 - Maccabi Haifa Beitar Jerusalem 1985-86 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa 1986-87 - Beitar Jerusalem Bnei Yehuda Tel Aviv 1987-88 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Netanya 1988-89 - Maccabi Haifa Hapoel Petah Tikva 1989-90 - Bnei Yehuda Tel Aviv Hapoel Petah Tikva 1990-91 - Maccabi Haifa Hapoel Petah Tikva 1991-92 - Maccabi Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 1992-93 - Beitar Jerusalem Maccabi Tel Aviv 1993-94 - Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv 1994-95 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa 1995-96 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa 1996-97 - Beitar Jerusalem Hapoel Petah Tikva 1997-98 - Beitar Jerusalem Hapoel Tel Aviv 1998-99 - Hapoel Haifa Maccabi Tel Aviv 1999-00 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa 2000-01 - Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 2001-02 - Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 2002-03 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa 2003-04 - Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv 2004-05 - Maccabi Haifa Maccabi Petah Tikva 2005-06 - Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 2006-07 - Beitar Jerusalem Maccabi Netanya 2007-08 - Beitar Jerusalem Maccabi Netanya 2008-09 - Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 2009-10 - Hapoel Tel Aviv Maccabi Haifa 2010-11 - Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 2011-12 - Hapoel Kiryat Shmona Hapoel Tel Aviv 2012-13 - Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa - - - - Championship titles since the formation of the league in 1932: 20-Maccabi Tel Aviv 13-Hapoel Tel Aviv 12-Maccabi Haifa 6-Beitar Jerusalem, Hapoel Petah Tikva 5-Maccabi Netanya 2-Hakoah Ramat Gan, Hapoel Beer Sheva 1-Bnei Yehuda Tel Aviv, British Police, Hapoel Haifa, Hapoel Kfar Saba, Hapoel Ramat Gan, Hapoel Kiryat Shmona (Compiled by Ori Lewis)