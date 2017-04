Dec 1 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Cup 4th Round matches on Tuesday 4th Round Tuesday, December 1 AC Milan - Crotone (II) 3-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 1-1) AET Torino - Cesena (II) 4-1 (halftime: 2-0) Spezia (II) - Salernitana (II) 2-0 (halftime: 2-0) Next Fixtures (GMT): 4th Round Wednesday, December 2 Palermo v Alessandria (III) (1400) Verona v Pavia (III) (1700) Udinese v Atalanta Bergamo (2000) Thursday, December 3 Carpi v Vicenza (II) (1700) Sassuolo v Cagliari (II) (2000)