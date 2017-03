Feb 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the Italian Cup Semifinal second leg matches on Tuesday Fiorentina 2 Manuel Pasqual 14, Juan Guillermo Cuadrado 61 Udinese 0 Red Card: Emmanuel Agyemang Badu 90+3, Maurizio Domizzi 90+7 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, February 12 Napoli v AS Roma (1945)