May 12 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serie A matches on Sunday Sunday, May 12 AC Milan 0 AS Roma 0 Chievo Verona 1 Torino 1 Fiorentina 1 Palermo 0 Genoa 0 Inter Milan 0 Lazio 2 Sampdoria 0 Napoli 2 Siena 1 Parma 0 Bologna 2 Udinese 2 Atalanta Bergamo 1 Saturday, May 11 Catania 1 Pescara 0 Juventus 1 Cagliari 1 Standings P W D L F A Pts C1 Juventus 37 27 6 4 69 21 87 2 Napoli 37 23 9 5 72 34 78 ------------------------- 3 AC Milan 37 20 9 8 65 38 69 ------------------------- 4 Fiorentina 37 20 7 10 67 43 67 5 Udinese 37 17 12 8 54 43 63 ------------------------- 6 Lazio 37 18 7 12 51 41 61 ------------------------- 7 AS Roma 37 17 8 12 69 55 59 8 Catania 37 15 10 12 48 44 55 9 Inter Milan 37 16 6 15 53 52 54 10 Parma 37 12 10 15 42 45 46 11 Cagliari 37 11 11 15 42 55 44 12 Chievo Verona 37 12 8 17 35 50 44 13 Bologna 37 11 10 16 46 52 43 14 Sampdoria 37 10 10 17 40 49 39 15 Atalanta Bergamo 37 11 8 18 37 54 39 16 Torino 37 8 15 14 44 53 38 17 Genoa 37 8 13 16 38 52 37 ------------------------- R18 Palermo 37 6 14 17 33 51 32 R19 Siena 37 9 9 19 35 55 30 R20 Pescara 37 6 4 27 26 79 22 ------------------------- C - Champion R - Relegated Note: Siena deducted 6 points. Note: Atalanta Bergamo deducted 2 points. Note: Torino deducted 1 point. Note: Sampdoria deducted 1 point. 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-5: Europa League 6: Europa League depending on domestic cup 18-20: Relegation