May 13 (Infostrada Sports) - Results and standings from Serie A on Sunday. AC Milan 2 Novara 1 Catania 0 Udinese 2 Cesena 2 AS Roma 3 Chievo Verona 1 Lecce 0 Fiorentina 0 Cagliari 0 Genoa 2 Palermo 0 Juventus 3 Atalanta Bergamo 1 Lazio 3 Inter Milan 1 Napoli 2 Siena 1 Parma 1 Bologna 0

Standings P W D L F A Pts C1 Juventus 38 23 15 0 68 20 84 2 AC Milan 38 24 8 6 74 33 80 ------------------------- 3 Udinese 38 18 10 10 52 35 64 ------------------------- 4 Lazio 38 18 8 12 56 47 62 5 Napoli 38 16 13 9 66 46 61 6 Inter Milan 38 17 7 14 58 55 58 ------------------------- 7 AS Roma 38 16 8 14 60 54 56 8 Parma 38 15 11 12 54 53 56 9 Bologna 38 13 12 13 41 43 51 10 Chievo Verona 38 12 13 13 35 45 49 11 Catania 38 11 15 12 47 52 48 12 Atalanta Bergamo 38 13 13 12 41 43 46 13 Fiorentina 38 11 13 14 37 43 46 14 Siena 38 11 11 16 45 45 44 15 Cagliari 38 10 13 15 37 46 43 16 Palermo 38 11 10 17 52 62 43 17 Genoa 38 11 9 18 50 69 42 ------------------------- R18 Lecce 38 8 12 18 40 56 36 R19 Novara 38 7 11 20 35 65 32 R20 Cesena 38 4 10 24 24 60 22 ------------------------- C - Champion R - Relegated Note: Atalanta Bergamo deducted 6 points. 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-6: Europa League 18-20: Relegation