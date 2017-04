May 23 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Serie A matches on Saturday Saturday, May 23 Genoa 3 Inter Milan 2 Juventus 3 Napoli 1 Standings P W D L F A Pts C1 Juventus 37 26 8 3 70 22 86 2 AS Roma 36 18 13 5 51 28 67 ------------------------- 3 Lazio 36 20 6 10 66 34 66 ------------------------- 4 Napoli 37 18 9 10 68 50 63 5 Genoa 37 16 11 10 61 44 59 ------------------------- 6 Fiorentina 36 16 10 10 55 44 58 ------------------------- 7 Sampdoria 36 13 15 8 45 39 54 8 Inter Milan 37 13 13 11 55 45 52 9 Torino 36 13 12 11 43 42 51 10 Palermo 36 11 13 12 49 51 46 11 AC Milan 36 11 13 12 50 49 46 12 Verona 36 11 11 14 45 61 44 13 Sassuolo 36 10 13 13 45 56 43 14 Chievo Verona 36 10 12 14 27 37 42 15 Udinese 36 10 11 15 40 51 41 16 Empoli 36 8 17 11 42 47 41 17 Atalanta Bergamo 36 7 15 14 36 53 36 ------------------------- R18 Cagliari 36 6 10 20 43 65 28 R19 Cesena 36 4 12 20 36 67 24 R20 Parma * 36 6 6 24 29 71 17 ------------------------- C - Champion R - Relegated * Deducted 7 points. 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-5: Europa League 6: Europa League preliminary round 18-20: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, May 24 Empoli v Sampdoria (1030) Cesena v Cagliari (1300) Chievo Verona v Atalanta Bergamo (1300) Palermo v Fiorentina (1300) Parma v Verona (1300) Udinese v Sassuolo (1300) AC Milan v Torino (1845) Monday, May 25 Lazio v AS Roma (1600)