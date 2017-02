Sept 25 Serie A results and standings on Sunday Atalanta Bergamo 2 Novara 1 Cagliari 0 Udinese 0 Catania 1 Juventus 1 Chievo Verona 2 Genoa 1 Lazio 0 Palermo 0 Parma 0 AS Roma 1 Siena 3 Lecce 0

Played on Saturday AC Milan 1 Cesena 0 Bologna 1 Inter Milan 3 Napoli 0 Fiorentina 0

Standings P W D L F A Pts 1 Juventus 4 2 2 0 7 3 8 2 Udinese 4 2 2 0 5 1 8 ------------------------- 3 Genoa 4 2 1 1 8 5 7 ------------------------- 4 Napoli 4 2 1 1 6 3 7 5 Fiorentina 4 2 1 1 5 2 7 ------------------------- 6 Palermo 4 2 1 1 7 6 7 ------------------------- 7 Cagliari 4 2 1 1 6 5 7 8 Chievo Verona 4 2 1 1 6 5 7 9 Siena 4 1 2 1 4 2 5 10 Lazio 4 1 2 1 5 5 5 11 AS Roma 4 1 2 1 3 3 5 12 AC Milan 4 1 2 1 5 6 5 13 Catania 4 1 2 1 2 4 5 14 Atalanta Bergamo 4 3 1 0 7 4 4 15 Novara 4 1 1 2 7 7 4 16 Inter Milan 4 1 1 2 7 8 4 17 Lecce 4 1 0 3 3 7 3 ------------------------- 18 Parma 4 1 0 3 3 9 3 19 Bologna 4 0 1 3 2 8 1 20 Cesena 4 0 0 4 2 7 0 -------------------------

Note: Atalanta Bergamo deducted 6 points. 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-5: Europa League 6: Europa League depending on domestic cup 18-20: Relegation