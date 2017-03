May 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Inter Milan 4 Rodrigo Palacio 7,37, Mauro Icardi 34, Hernanes 79 Lazio 1 Giuseppe Biava 2 Halftime: 3-1; Attendance: 44,000 - - - Verona 2 Luca Toni 14pen, Emil Hallfredsson 54 Udinese 2 Antonio Di Natale 56, Emmanuel Agyemang Badu 90+1 Halftime: 1-0; Attendance: 22,115 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 11 Atalanta Bergamo v AC Milan (1030) Bologna v Catania (1300) Cagliari v Chievo Verona (1300) Livorno v Fiorentina (1300) Sampdoria v Napoli (1300) Sassuolo v Genoa (1300) Torino v Parma (1300) AS Roma v Juventus (1545)