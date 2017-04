Jan 6 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Tuesday Tuesday, January 6 Juventus 1 Carlos Tevez 5 Inter Milan 1 Mauro Icardi 64 Red Card: Mateo Kovacic 86 Halftime: 1-0; Attendance: 40,015 - - - Cesena 1 Franco Brienza 75 Napoli 4 Jose Callejon 29, Gonzalo Higuain 41,72, Daniele Capelli 64og Halftime: 0-2; Attendance: 16,275 - - - Parma 1 Andrea Costa 11 Fiorentina 0 Red Card: Gonzalo Rodriguez 79, Stefan Savic 86 Missed penalty: Mario Gomez 34 Halftime: 1-0; Attendance: 12,000 - - - AC Milan 1 Andrea Poli 9 Sassuolo 2 Nicola Sansone 28, Simone Zaza 67 Halftime: 1-1; Attendance: 35,034 - - - Chievo Verona 0 Torino 0 Halftime: 0-0; Attendance: 10,000 - - - Empoli 0 Red Card: Lorenzo Tonelli 65 Verona 0 Red Card: Emil Hallfredsson 77 Halftime: 0-0; Attendance: 4,799 - - - Genoa 2 Iago Falque 51pen, Alessandro Matri 69 Atalanta Bergamo 2 Davide Zappacosta 37, Maximiliano Moralez 49 Halftime: 0-1; Attendance: 20,000 - - - Palermo 5 Michel Morganella 6, Ezequiel Munoz 10, Paulo Dybala 33pen,72, Edgar Barreto 85 Cagliari 0 Red Card: Daniele Conti 26 Halftime: 3-0; Attendance: 18,268 - - - Udinese 0 AS Roma 1 Davide Astori 17 Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - - Monday, January 5 Lazio 3 Marco Parolo 38, Felipe Anderson 41, Filip Djordjevic 66 Sampdoria 0 Halftime: 2-0; Attendance: 27,000 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, January 10 Sassuolo v Udinese (1700) Torino v AC Milan (1945) Sunday, January 11 Inter Milan v Genoa (1130) AS Roma v Lazio (1400) Atalanta Bergamo v Chievo Verona (1400) Cagliari v Cesena (1400) Fiorentina v Palermo (1400) Sampdoria v Empoli (1400) Verona v Parma (1400) Napoli v Juventus (1945)