May 11 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, May 11 AS Roma 0 Juventus 1 Pablo Osvaldo 90+4 Halftime: 0-0; Attendance: 39,000 - - - Livorno 0 Red Card: Miguel Borja 90+3 Fiorentina 1 Juan Guillermo Cuadrado 57 Halftime: 0-0; Attendance: 9,776 - - - Cagliari 0 Chievo Verona 1 Dario Dainelli 72 Halftime: 0-0; Attendance: 4,900 - - - Sassuolo 4 Antonio Floro Flores 16,89, Davide Biondini 66, Sime Vrsaljko 86og Genoa 2 Emanuele Calaio 40, Alberto Gilardino 76 Missed penalty: Alberto Gilardino 40 Halftime: 1-1; Attendance: 13,000 - - - Torino 1 Ciro Immobile 42 Red Card: Ciro Immobile 73 Parma 1 Jonathan Biabiany 71 Red Card: Alessandro Lucarelli 64 Missed penalty: Antonio Cassano 71 Halftime: 1-0; Attendance: 16,000 - - - Sampdoria 2 Eder 30, Pawel Wszolek 88 Napoli 5 Duvan Zapata 19, Lorenzo Insigne 27, Jose Callejon 32, Marek Hamsik 47, Shkodran Mustafi 61og Halftime: 1-3; Attendance: 22,000 - - - Bologna 1 Archimede Morleo 79 Red Card: Daniele Paponi 85 Catania 2 Fabian Monzon 22, Gonzalo Bergessio 84 Red Card: Gino Peruzzi 29 Halftime: 0-1; Attendance: 21,000 - - - Atalanta Bergamo 2 German Denis 68pen, Franco Brienza 90+6 AC Milan 1 Gianpaolo Bellini 51og Halftime: 0-0; Attendance: 14,000 - - - Saturday, May 10 Inter Milan 4 Rodrigo Palacio 7,37, Mauro Icardi 34, Hernanes 79 Lazio 1 Giuseppe Biava 2 Halftime: 3-1; Attendance: 64,718 - - - Verona 2 Luca Toni 14pen, Emil Hallfredsson 54 Udinese 2 Antonio Di Natale 56, Emmanuel Agyemang Badu 90+1 Halftime: 1-0; Attendance: 22,115 - - -