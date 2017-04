Feb 20 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Saturday, February 20 Inter Milan 3 Danilo D'Ambrosio 23, Miranda 57, Mauro Icardi 73 Sampdoria 1 Fabio Quagliarella 90+2 Halftime: 1-0;Attendance: 39,055 - - - Verona 3 Luca Toni 29, Giampaolo Pazzini 57, Artur Ionita 90+5 Red Card: Vangelis Moras 70 Missed penalty: Luca Toni 29 Chievo Verona 1 Sergio Pellissier 71pen Red Card: Nicolas Spolli 79 Halftime: 1-0;Attendance: 22,635 - - - Friday, February 19 Bologna 0 Juventus 0 Halftime: 0-0;Attendance: 29,463 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, February 21 Atalanta Bergamo v Fiorentina (1400) Genoa v Udinese (1400) Sassuolo v Empoli (1400) Torino v Carpi (1400) Frosinone v Lazio (1700) AS Roma v Palermo (1945) Monday, February 22 Napoli v AC Milan (2000)