Jan 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Torino 1 Kamil Glik 81 AC Milan 1 Jeremy Menez 3pen Red Card: Mattia De Sciglio 45+3 Halftime: 0-1; Attendance: 14,350 - - - Sassuolo 1 Simone Zaza 15 Udinese 1 Cyril Thereau 26 Halftime: 1-1; Attendance: 13,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 11 Inter Milan v Genoa (1130) AS Roma v Lazio (1400) Atalanta Bergamo v Chievo Verona (1400) Cagliari v Cesena (1400) Fiorentina v Palermo (1400) Sampdoria v Empoli (1400) Verona v Parma (1400) Napoli v Juventus (1945)