Jan 16 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Napoli 3 Jose Callejon 19, Gonzalo Higuain 42,90+3 Sassuolo 1 Diego Falcinelli 3pen Halftime: 2-1;Attendance: 39,342 - - - Torino 4 Ciro Immobile 9pen, Andrea Belotti 37,41, Marco Benassi 82 Frosinone 2 Paolo Sammarco 33, Danilo Avelar 74og Halftime: 3-1;Attendance: 17,234 - - - Atalanta Bergamo 1 Jeison Murillo 17og Inter Milan 1 Rafael Toloi 25og Halftime: 1-1;Attendance: 19,274 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 17 Genoa v Palermo (1130) AS Roma v Verona (1400) Bologna v Lazio (1400) Carpi v Sampdoria (1400) Chievo Verona v Empoli (1400) Udinese v Juventus (1400) AC Milan v Fiorentina (1945)