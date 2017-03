Oct 26 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Inter Milan 4 Vangelis Moras 9og, Rodrigo Palacio 12, Esteban Cambiasso 38, Rolando 56 Red Card: Ishak Belfodil AE Verona 2 Martinho 32, Romulo 71 Red Card: Vangelis Moras AE Halftime: 3-1; Attendance: 43,097 - - - Sampdoria 1 Shkodran Mustafi 56 Atalanta Bergamo 0 Red Card: Constantin Nica 63 Halftime: 0-0; Attendance: 10,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 27 Napoli v Torino (1130) Bologna v Livorno (1400) Catania v Sassuolo (1400) Chievo Verona v Fiorentina (1400) Juventus v Genoa (1400) Parma v AC Milan (1400) Udinese v AS Roma (1400) Lazio v Cagliari (1945)