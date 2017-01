Dec 11 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, December 11 Inter Milan 2 Marcelo Brozovic 38,69 Genoa 0 Halftime: 1-0;Attendance: 33,788 - - - Atalanta Bergamo 1 Jasmin Kurtic 47 Udinese 3 Duvan Zapata 45, Seko Fofana 72, Cyril Thereau 87 Halftime: 0-1;Attendance: 16,180 - - - Bologna 0 Empoli 0 Halftime: 0-0;Attendance: 17,598 - - - Torino 1 Andrea Belotti 16 Juventus 3 Gonzalo Higuain 28,82, Miralem Pjanic 90+2 Halftime: 1-1;Attendance: 26,300 - - - Palermo 0 Chievo Verona 2 Valter Birsa 14, Sergio Pellissier 49 Halftime: 0-1;Attendance: 21,232 - - - Cagliari 0 Napoli 5 Dries Mertens 34,69,72, Marek Hamsik 45, Piotr Zielinski 51 Halftime: 0-2;Attendance: 15,000 - - - Saturday, December 10 Sampdoria 1 Patrik Schick 89 Lazio 2 Sergej Milinkovic-Savic 40, Marco Parolo 44 Halftime: 0-2;Attendance: 18,829 - - - Crotone 2 Raffaele Palladino 24pen, Giammarco Ferrari 83 Red Card: Leonardo Capezzi 80 Pescara 1 Hugo Campagnaro 82 Red Card: Alberto Aquilani 73 Missed penalty: Ledian Memushaj 44 Halftime: 1-0;Attendance: 4,500 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, December 12 Fiorentina v Sassuolo (1800) AS Roma v AC Milan (2000)