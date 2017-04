April 30 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Thursday Thursday, April 30 Empoli 4 Massimo Maccarone 8, Miguel Britos 43og, Riccardo Saponara 45+1, Raul Albiol 81og Napoli 2 Vincent Laurini 64og, Marek Hamsik 90+1 Halftime: 3-0; Attendance: 9,000 - - - Wednesday, April 29 Chievo Verona 1 Riccardo Meggiorini 11 Cagliari 0 Red Card: Nicola Murru 84, Andrea Cossu 88 Halftime: 1-0; Attendance: 10,000 - - - Juventus 3 Fernando Llorente 36, Carlos Tevez 45+1,70 Fiorentina 2 Gonzalo Rodriguez 33pen, Josip Ilicic 90 Missed penalty: Gonzalo Rodriguez 67 Halftime: 2-1; Attendance: 39,643 - - - AC Milan 1 Philippe Mexes 66 Red Card: Jeremy Menez 72 Genoa 3 Andrea Bertolacci 37, M'Baye Niang 49, Iago Falque 90+3pen Halftime: 0-1; Attendance: 25,916 - - - Sampdoria 1 Lorenzo De Silvestri 65 Red Card: Afriyie Acquah 57 Verona 1 Luca Toni 68 Halftime: 0-0; Attendance: 19,609 - - - Lazio 4 Marco Parolo 10, Miroslav Klose 13, Antonio Candreva 16, Balde Diao Keita 81 Parma 0 Halftime: 3-0; Attendance: 45,000 - - - Sassuolo 0 AS Roma 3 Seydou Doumbia 6, Alessandro Florenzi 27, Miralem Pjanic 74 Halftime: 0-2; Attendance: 10,000 - - - Palermo 2 Roberto Vitiello 10, Luca Rigoni 26 Torino 2 Bruno Peres 13, Maxi Lopez 60 Halftime: 2-1; Attendance: 15,238 - - - Cesena 2 Franco Brienza 56pen, Carlos Carbonero 70 Atalanta Bergamo 2 Mauricio Pinilla 50,82 Halftime: 0-0; Attendance: 14,170 - - - Tuesday, April 28 Udinese 1 Antonio Di Natale 50 Red Card: Maurizio Domizzi 40, Emmanuel Agyemang Badu 58 Inter Milan 2 Mauro Icardi 48pen, Lukas Podolski 65 Halftime: 0-0; Attendance: 10,862 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, May 2 Sampdoria v Juventus (1600) Sassuolo v Palermo (1845) Sunday, May 3 AS Roma v Genoa (1030) Atalanta Bergamo v Lazio (1300) Fiorentina v Cesena (1300) Inter Milan v Chievo Verona (1300) Verona v Udinese (1300) Napoli v AC Milan (1845) Monday, May 4 Cagliari v Parma (1845)