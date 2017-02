Nov 18 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, November 18 Sampdoria 3 Andrea Poli 16, Cesare Bovo 36og, Mauro Icardi 88 Genoa 1 Ciro Immobile 73 Halftime: 2-0; Attendance: 22,000 - - - Bologna 3 Alberto Gilardino 22, Manolo Gabbiadini 44pen, Alessandro Diamanti 48pen Red Card: Saphir Sliti Taider 78 Palermo 0 Red Card: Samir Ujkani 46, Edgar Barreto 72, Carlos Labrin 82 Halftime: 2-0; Attendance: 20,148 - - - Catania 2 Sergio Almiron 51,85 Chievo Verona 1 Marco Andreolli 90+3 Halftime: 0-0; Attendance: 11,045 - - - Fiorentina 4 Gonzalo Rodriguez 5, Alberto Aquilani 42,45+2, Luca Toni 49 Atalanta Bergamo 1 Giacomo Bonaventura 32 Red Card: Luca Cigarini 45+1 Halftime: 3-1; Attendance: 27,219 - - - Inter Milan 2 Rodrigo Palacio 10, Davide Astori 82og Cagliari 2 Marco Sau 43,66 Halftime: 1-1; Attendance: 51,671 - - - Udinese 2 Antonio Di Natale 9, Roberto Pereyra 50 Parma 2 Marco Marchionni 46, Raffaele Palladino 89 Halftime: 1-0; Attendance: 13,000 - - - Siena 1 Francesco Valiani 31 Pescara 0 Red Card: Marco Capuano 86, Damiano Zanon 90+2 Missed penalty: Ante Vukusic 45 Halftime: 1-0; Attendance: 8,382 - - - Saturday, November 17 Napoli 2 Goekhan Inler 4, Lorenzo Insigne 30 AC Milan 2 Stephan El Shaarawy 44,82 Halftime: 2-1; Attendance: 50,000 - - - Juventus 0 Lazio 0 Halftime: 0-0; Attendance: 38,839 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, November 19 AS Roma v Torino (1945)