May 12 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, May 12 AC Milan 0 Red Card: Sulley Muntari 40 AS Roma 0 Red Card: Francesco Totti 90+2 Halftime: 0-0; Attendance: 50,983 - - - Parma 0 Bologna 2 Saphir Sliti Taider 6, Davide Moscardelli 76 Halftime: 0-1; Attendance: 14,700 - - - Napoli 2 Edinson Cavani 73, Marek Hamsik 90+3 Siena 1 Fabrizio Grillo 36 Halftime: 0-1; Attendance: 39,000 - - - Udinese 2 Antonio Di Natale 43,52 Atalanta Bergamo 1 Guiseppe De Luca 10 Halftime: 1-1; Attendance: 15,000 - - - Lazio 2 Sergio Floccari 10, Antonio Candreva 90+4pen Sampdoria 0 Red Card: Renan 90+1 Halftime: 1-0; Attendance: 32,000 - - - Genoa 0 Inter Milan 0 Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Fiorentina 1 Luca Toni 41 Palermo 0 Halftime: 1-0; Attendance: 28,023 - - - Chievo Verona 1 Cyril Thereau 10 Torino 1 Alessio Cerci 20pen Halftime: 1-1; Attendance: 11,000 - - - Saturday, May 11 Catania 1 Alejandro Gomez 51 Pescara 0 Halftime: 0-0; Attendance: 15,613 - - - Juventus 1 Mirko Vucinic 61 Cagliari 1 Victor Ibarbo 12 Halftime: 0-1; Attendance: 38,933 - - -