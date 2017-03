Sept 25 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Wednesday Wednesday, September 25 Lazio 3 Ederson 4, Senad Lulic 39, Hernanes 90+4 Catania 1 Pablo Barrientos 6 Red Card: Giuseppe Bellusci 60 Halftime: 2-1; Attendance: 31,000 - - - Chievo Verona 1 Cyril Thereau 28 Juventus 2 Fabio Quagliarella 47, Alessandro Bernardini 65og Halftime: 1-0; Attendance: 11,000 - - - Livorno 1 Andrea Luci 23 Cagliari 1 Victor Ibarbo 53 Halftime: 1-0; Attendance: 10,000 - - - Napoli 1 Blerim Dzemaili 14 Sassuolo 1 Simone Zaza 19 Halftime: 1-1; Attendance: 40,000 - - - Bologna 3 Diego Laxalt 33,52, Jonathan Cristaldo 62 AC Milan 3 Andrea Poli 12, Robinho 89, Ignazio Abate 90+1 Halftime: 1-1; Attendance: 20,000 - - - Parma 4 Djamel Mesbah 19, Marco Parolo 28,40, Aleandro Rosi 35 Red Card: Amauri 52 Atalanta Bergamo 3 Giacomo Bonaventura 20, German Denis 44, Marko Livaja 79 Halftime: 4-2; Attendance: 12,000 - - - Sampdoria 0 Red Card: Antonio Barilla 90+1 AS Roma 2 Mehdi Benatia 65, Gervinho 88 Halftime: 0-0; Attendance: 24,000 - - - Torino 2 Alessio Cerci 36pen,53 Verona 2 Juan Ignacio Gomez 44, Jorginho 67pen Halftime: 1-1; Attendance: 15,000 - - - Tuesday, September 24 Udinese 1 Emanuele Calaio 79og Genoa 0 Halftime: 0-0; Attendance: 7,000 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, September 26 Inter Milan v Fiorentina (1845) Saturday, September 28 Genoa v Napoli (1600) AC Milan v Sampdoria (1845) Sunday, September 29 Torino v Juventus (1030) Atalanta Bergamo v Udinese (1300) Cagliari v Inter Milan (1300) Catania v Chievo Verona (1300) Sassuolo v Lazio (1300) Verona v Livorno (1300) AS Roma v Bologna (1845) Monday, September 30 Fiorentina v Parma (1845)