Oct 31 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Thursday Thursday, October 31 AS Roma 1 Marco Borriello 67 Chievo Verona 0 Halftime: 0-0; Attendance: 39,000 - - - Wednesday, October 30 Cagliari 0 Red Card: Nicola Murru 52 Bologna 3 Gyoergy Garics 26, Panagiotis Kone 58, Michele Pazienza 61 Halftime: 0-1; Attendance: 5,000 - - - Fiorentina 1 Giuseppe Rossi 28pen Red Card: Juan Guillermo Cuadrado 90+1 Napoli 2 Jose Callejon 12, Dries Mertens 36 Red Card: Christian Maggio 80 Halftime: 1-2; Attendance: 34,482 - - - Genoa 1 Alberto Gilardino 57 Missed penalty: Alberto Gilardino 2 Parma 0 Halftime: 0-0; Attendance: 18,042 - - - Juventus 4 Arturo Vidal 26, Andrea Pirlo 34, Carlos Tevez 66, Leonardo Bonucci 71 Catania 0 Red Card: Tiberio Guarente 84 Halftime: 2-0; Attendance: 37,469 - - - Verona 2 Juan Ignacio Gomez 51, Luca Toni 78 Sampdoria 0 Halftime: 0-0; Attendance: 19,371 - - - Livorno 3 Paulinho 25, Leandro Greco 33, Emerson 63 Torino 3 Ciro Immobile 4, Kamil Glik 8, Alessio Cerci 87pen Halftime: 2-2; Attendance: 9,359 - - - AC Milan 1 Kaka 54 Lazio 1 Michael Ciani 72 Halftime: 0-0; Attendance: 30,212 - - - Sassuolo 1 Simone Zaza 25 Red Card: Simone Zaza 80 Udinese 2 Antonio Di Natale 18pen, Luis Muriel 56 Halftime: 1-1; Attendance: 9,315 - - - Tuesday, October 29 Atalanta Bergamo 1 German Denis 25 Inter Milan 1 Ricky Alvarez 16 Halftime: 1-1; Attendance: 16,511 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, November 2 Parma v Juventus (1700) AC Milan v Fiorentina (1945) Napoli v Catania (1945) Sunday, November 3 Livorno v Atalanta Bergamo (1130) Lazio v Genoa (1400) Sampdoria v Sassuolo (1400) Udinese v Inter Milan (1400) Verona v Cagliari (1400) Torino v AS Roma (1945) Monday, November 4 Bologna v Chievo Verona (1945)