May 15 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, May 15 Palermo 3 Franco Vazquez 28, Enzo Maresca 51, Alberto Gilardino 64 Red Card: Michel Morganella 34 Verona 2 Federico Viviani 48, Eros Pisano 84 Red Card: Pawel Wszolek 34 Halftime: 1-0;Attendance: 33,445 - - - Lazio 2 Senad Lulic 2, Miroslav Klose 74pen Fiorentina 4 Matias Vecino 31,70, Federico Bernardeschi 40, Tello 45 Halftime: 1-3;Attendance: 20,000 - - - Udinese 1 Antonio Di Natale 79pen Red Card: Cyril Thereau 37 Carpi 2 Simone Verdi 36pen,38 Halftime: 0-2;Attendance: 14,000 - - - Genoa 1 Leonardo Pavoletti 58 Atalanta Bergamo 2 Marco D'Alessandro 52, Jasmin Kurtic 82 Halftime: 0-0;Attendance: 22,000 - - - Empoli 2 Massimo Maccarone 12, Piotr Zielinski 54 Torino 1 Joel Chukwuma Obi 56 Halftime: 1-0;Attendance: 8,791 - - - Chievo Verona 0 Bologna 0 Halftime: 0-0;Attendance: 8,000 - - - Saturday, May 14 AC Milan 1 Carlos Bacca 86 AS Roma 3 Mohamed Salah 19, Stephan El Shaarawy 59, Emerson Palmieri 82 Halftime: 0-1;Attendance: 41,571 - - - Sassuolo 3 Matteo Politano 6,39, Lorenzo Pellegrini 26 Inter Milan 1 Rodrigo Palacio 31 Red Card: Jeison Murillo 61 Halftime: 3-1;Attendance: 15,000 - - - Napoli 4 Marek Hamsik 44, Gonzalo Higuain 52,62,71 Frosinone 0 Red Card: Mirko Gori 13 Halftime: 1-0;Attendance: 60,000 - - - Juventus 5 Patrice Evra 5, Paulo Dybala 15pen,37, Giorgio Chiellini 77, Leonardo Bonucci 84 Sampdoria 0 Red Card: Milan Skriniar 14 Halftime: 3-0;Attendance: 39,272 - - -