Sept 23 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Tuesday Empoli 2 Lorenzo Tonelli 13, Manuel Pucciarelli 21 Red Card: Mirko Valdifiori 86 AC Milan 2 Fernando Torres 43, Keisuke Honda 58 Halftime: 2-1; Attendance: 16,000 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, September 24 Cagliari v Torino (1845) Fiorentina v Sassuolo (1845) Inter Milan v Atalanta Bergamo (1845) Juventus v Cesena (1845) Napoli v Palermo (1845) Parma v AS Roma (1845) Sampdoria v Chievo Verona (1845) Verona v Genoa (1845) Thursday, September 25 Lazio v Udinese (1845) Saturday, September 27 AS Roma v Verona (1600) Atalanta Bergamo v Juventus (1845) Sunday, September 28 Sassuolo v Napoli (1030) Cesena v AC Milan (1300) Chievo Verona v Empoli (1300) Inter Milan v Cagliari (1300) Torino v Fiorentina (1300) Genoa v Sampdoria (1845) Monday, September 29 Udinese v Parma (1700) Palermo v Lazio (1900)