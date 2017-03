Jan 12 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Inter Milan 2 Rodrigo Palacio 30, Fredy Guarin 54 Pescara 0 Halftime: 1-0; Attendance: 39,118 - - - Bologna 4 Panagiotis Kone 13, Alberto Gilardino 44,59, Manolo Gabbiadini 89 Chievo Verona 0 Halftime: 2-0; Attendance: 20,155 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 13 Torino v Siena (1130) Cagliari v Genoa (1400) Catania v AS Roma (1400) Lazio v Atalanta Bergamo (1400) Napoli v Palermo (1400) Parma v Juventus (1400) Udinese v Fiorentina (1400) Sampdoria v AC Milan (1945)