Oct 29 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Wednesday Wednesday, October 29 Genoa 1 Luca Antonini 90+4 Juventus 0 Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Atalanta Bergamo 1 German Denis 57 Red Card: Luca Cigarini 83 Napoli 1 Gonzalo Higuain 86 Missed penalty: Gonzalo Higuain 90+2 Halftime: 0-0; Attendance: 15,000 - - - Fiorentina 3 Khouma Babacar 44,70, Borja Valero 80 Udinese 0 Halftime: 1-0; Attendance: 31,000 - - - Inter Milan 1 Mauro Icardi 90pen Sampdoria 0 Halftime: 0-0; Attendance: 41,000 - - - Palermo 1 Luca Rigoni 81 Chievo Verona 0 Halftime: 0-0; Attendance: 16,000 - - - AS Roma 2 Mattia Destro 8, Daniele De Rossi 82 Cesena 0 Halftime: 1-0; Attendance: 40,000 - - - Torino 1 Matteo Darmian 10 Parma 0 Red Card: Alex Cordaz 75 Halftime: 1-0; Attendance: 16,000 - - - Cagliari 1 Victor Ibarbo 24 AC Milan 1 Giacomo Bonaventura 34 Halftime: 1-1; Attendance: 5,500 - - - Tuesday, October 28 Sassuolo 3 Simone Missiroli 56, Sergio Floccari 61, Domenico Berardi 73 Missed penalty: Domenico Berardi 59 Empoli 1 Daniele Croce 18 Halftime: 0-1; Attendance: 10,710 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, October 30 Verona v Lazio (1945) Saturday, November 1 Napoli v AS Roma (1400) Empoli v Juventus (1700) Parma v Inter Milan (1945) Sunday, November 2 Chievo Verona v Sassuolo (1400) Sampdoria v Fiorentina (1400) Torino v Atalanta Bergamo (1400) Udinese v Genoa (1400) AC Milan v Palermo (1945) Monday, November 3 Cesena v Verona (1800) Lazio v Cagliari (2000)