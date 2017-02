Nov 25 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, November 25 AC Milan 1 Robinho 31pen Juventus 0 Halftime: 1-0; Attendance: 77,023 - - - Chievo Verona 0 Red Card: Mahamadou Samassa 85 Siena 0 Halftime: 0-0; Attendance: 5,000 - - - Pescara 0 AS Roma 1 Mattia Destro 5 Halftime: 0-1; Attendance: 18,000 - - - Sampdoria 1 Andrea Poli 61 Bologna 0 Red Card: Archimede Morleo 5 Halftime: 0-0; Attendance: 21,624 - - - Torino 2 Alessio Cerci 40, Valter Birsa 76 Fiorentina 2 Gonzalo Rodriguez 75pen, Mounir El Hamdaoui 84 Halftime: 1-0; Attendance: 15,000 - - - Atalanta Bergamo 0 Genoa 1 Andrea Bertolacci 39 Red Card: Emiliano Moretti 86 Halftime: 0-1; Attendance: 14,166 - - - Saturday, November 24 Palermo 3 Fabrizio Miccoli 10, Josip Ilicic 49,60 Catania 1 Francesco Lodi 70 Halftime: 1-0; Attendance: 20,969 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, November 26 Cagliari v Napoli (1800) Parma v Inter Milan (2000)