Dec 15 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, December 15 Napoli 4 Gonzalo Higuain 9, Dries Mertens 39, Blerim Dzemaili 41, Jose Callejon 81 Missed penalty: Goran Pandev 90+2 Inter Milan 2 Esteban Cambiasso 35, Yuto Nagatomo 45+2 Red Card: Ricky Alvarez 71 Halftime: 3-2; Attendance: 41,000 - - - Juventus 4 Carlos Tevez 15,45,68, Federico Peluso 28 Sassuolo 0 Halftime: 3-0; Attendance: 38,000 - - - Fiorentina 3 Josip Ilicic 13, Borja Valero 29, Giuseppe Rossi 64 Bologna 0 Halftime: 2-0; Attendance: 29,600 - - - Genoa 1 Andrea Bertolacci 72 Atalanta Bergamo 1 Giuseppe De Luca 90+4 Halftime: 0-0; Attendance: 19,000 - - - Chievo Verona 0 Sampdoria 1 Eder 16 Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - - Udinese 0 Torino 2 Alexander Farnerud 47, Ciro Immobile 75 Halftime: 0-0; Attendance: 13,000 - - - Lazio 2 Miroslav Klose 19,26 Livorno 0 Halftime: 2-0; Attendance: 31,000 - - - Parma 0 Cagliari 0 Halftime: 0-0; Attendance: 13,016 - - - Saturday, December 14 Catania 0 Verona 0 Halftime: 0-0; Attendance: 15,872 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, December 16 AC Milan v AS Roma (1945)