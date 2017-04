March 5 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Saturday, March 5 Napoli 3 Gonzalo Higuain 6, Vlad Chiriches 38, Jose Callejon 70 Chievo Verona 1 Nicola Rigoni 2 Halftime: 2-1;Attendance: 33,239 - - - Verona 0 Sampdoria 3 Roberto Soriano 6, Antonio Cassano 11, Lazaros Hristodoulopoulos 30 Halftime: 0-3;Attendance: 18,153 - - - Friday, March 4 AS Roma 4 Stephan El Shaarawy 22, Mohamed Salah 25,58, Diego Perotti 38 Fiorentina 1 Josip Ilicic 45+3pen Halftime: 3-1;Attendance: 34,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, March 6 Torino v Lazio (1130) Atalanta Bergamo v Juventus (1400) Bologna v Carpi (1400) Frosinone v Udinese (1400) Genoa v Empoli (1400) Sassuolo v AC Milan (1400) Inter Milan v Palermo (1945)