May 10 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, May 10 Lazio 1 Antonio Candreva 8 Red Card: Mauricio 24, Federico Marchetti 61 Inter Milan 2 Hernanes 26,84 Missed penalty: Mauro Icardi 63 Halftime: 1-1; Attendance: 47,000 - - - Empoli 2 Riccardo Saponara 28, Levan Mchedlidze 77 Fiorentina 3 Josip Ilicic 4,68, Mohamed Salah 58 Halftime: 1-1; Attendance: 10,000 - - - Parma 2 Raffaele Palladino 9, Cristobal Jorquera 33 Napoli 2 Manolo Gabbiadini 28, Dries Mertens 72 Halftime: 2-1; Attendance: 13,172 - - - Palermo 2 Franco Vazquez 43, Luca Rigoni 68 Missed penalty: Andrea Belotti 58 Atalanta Bergamo 3 Daniele Baselli 6, Sinisa Andelkovic 17og, Alejandro Gomez 51 Red Card: Vlada Avramov 56 Halftime: 1-2; Attendance: 13,792 - - - Udinese 1 Antonio Di Natale 87pen Sampdoria 4 Roberto Soriano 26,63, Afriyie Acquah 80, Alfred Duncan 90 Halftime: 0-1; Attendance: 10,000 - - - Cesena 2 Gregoire Defrel 15, Franco Brienza 29 Sassuolo 3 Simone Zaza 48, Saphir Sliti Taider 51, Simone Missiroli 69 Halftime: 2-0; Attendance: 13,712 - - - Chievo Verona 2 Alberto Paloschi 9, Sergio Pellissier 40pen Verona 2 Juan Ignacio Gomez 20, Luca Toni 26 Halftime: 2-2; Attendance: 20,000 - - - Saturday, May 9 AC Milan 2 Marco van Ginkel 40, Mattia Destro 59 AS Roma 1 Francesco Totti 73pen Halftime: 1-0; Attendance: 35,614 - - - Juventus 1 Paul Pogba 45 Cagliari 1 Luca Rossettini 85 Halftime: 1-0; Attendance: 38,909 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 11 Genoa v Torino (1845)