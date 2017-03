Sept 28 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, September 28 Genoa 0 Sampdoria 1 Manolo Gabbiadini 75 Halftime: 0-0; Attendance: 19,000 - - - Cesena 1 Davide Succi 10 AC Milan 1 Adil Rami 19 Red Card: Cristian Zapata 73 Halftime: 1-1; Attendance: 21,517 - - - Chievo Verona 1 Riccardo Meggiorini 50 Empoli 1 Manuel Pucciarelli 59 Halftime: 0-0; Attendance: 12,000 - - - Inter Milan 1 Pablo Osvaldo 18 Red Card: Yuto Nagatomo 27 Cagliari 4 Marco Sau 10, Albin Ekdal 29,34,44 Missed penalty: Andrea Cossu 43 Halftime: 1-4; Attendance: 40,000 - - - Torino 1 Fabio Quagliarella 62 Fiorentina 1 Khouma Babacar 78 Halftime: 0-0; Attendance: 22,000 - - - Sassuolo 0 Napoli 1 Jose Callejon 28 Halftime: 0-1; Attendance: 10,000 - - - Saturday, September 27 Atalanta Bergamo 0 Missed penalty: German Denis 59 Juventus 3 Carlos Tevez 35,59, Alvaro Morata 83 Halftime: 0-1; Attendance: 22,000 - - - AS Roma 2 Alessandro Florenzi 75, Mattia Destro 86 Verona 0 Halftime: 0-0; Attendance: 40,432 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, September 29 Udinese v Parma (1700) Palermo v Lazio (1900)