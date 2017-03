April 14 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, April 14 AC Milan 1 Mathieu Flamini 29 Red Card: Mathieu Flamini 72 Napoli 1 Goran Pandev 33 Halftime: 1-1; Attendance: 72,024 - - - Chievo Verona 0 Catania 0 Halftime: 0-0; Attendance: 10,000 - - - Cagliari 2 Mauricio Pinilla 63pen,76 Inter Milan 0 Halftime: 0-0; Attendance: 10,000 - - - Torino 1 Rolando Bianchi 31 AS Roma 2 Pablo Osvaldo 22, Erik Lamela 60 Red Card: Federico Balzaretti 80 Halftime: 1-1; Attendance: 15,000 - - - Genoa 1 Matuzalem 80 Sampdoria 1 Eder 28 Red Card: Andrea Costa 78 Halftime: 0-1; Attendance: 29,000 - - - Parma 0 Udinese 3 Luis Muriel 12,43, Roberto Pereyra 62 Halftime: 0-2; Attendance: 13,000 - - - Palermo 1 Josip Ilicic 4 Bologna 1 Manolo Gabbiadini 17 Halftime: 1-1; Attendance: 26,069 - - - Saturday, April 13 Atalanta Bergamo 0 Red Card: German Denis 90 Fiorentina 2 David Pizarro 61pen, Marcelo Larrondo 72 Halftime: 0-0; Attendance: 13,000 - - - Pescara 2 Mervan Celik 52, Romulo Togni 59 Siena 3 Angelo 14, Damiano Zanon 33og, Innocent Emeghara 86 Halftime: 0-2; Attendance: 7,000 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, April 15 Lazio v Juventus (1845)