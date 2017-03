UPDATE 1-Soccer-Colombian championship liga aguila i results and standings

March 1 (Gracenote) - Results and standings from the Colombian championship Liga Aguila I matches on Wednesday Wednesday, March 1 Millonarios 1 La Equidad 0 Standings P W D L F A Pts 1 Independiente Medellin 6 4 1 1 11 6 13 2 Alianza Petrolera 6 4 1 1 9 4 13 3 Pasto 6 3 2 1 11 2 11 4 Patriotas Boyaca 6 3 2 1 9 8 11 5 Millonarios 5 3 1 1 8 2 10 6 Atletico Nacional 4 3 1 0 6 0 10 7 Deportivo Cali