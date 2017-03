Jan 19 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Juventus 4 Paul Pogba 41,66, Mirko Vucinic 72, Alessandro Matri 80 Udinese 0 Halftime: 1-0; Attendance: 36,556 - - - Palermo 2 Egidio Arevalo 70, Paulo Dybala 71 Lazio 2 Sergio Floccari 10, Hernanes 84pen Halftime: 0-1; Attendance: 21,414 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, January 20 Fiorentina v Napoli (1130) AC Milan v Bologna (1400) Atalanta Bergamo v Cagliari (1400) Chievo Verona v Parma (1400) Genoa v Catania (1400) Pescara v Torino (1400) Siena v Sampdoria (1400) AS Roma v Inter Milan (1945)