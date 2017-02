Jan 8 Serie A summaries on Sunday. Palermo 1 Fabrizio Miccoli 89 Napoli 3 Goran Pandev 35, Edinson Cavani 54, Marek Hamsik 60 Halftime: 0-1 - - - Novara 0 Fiorentina 3 Stevan Jovetic 20pen,49, Riccardo Montolivo 42 Halftime: 0-2 - - - AS Roma 2 Francesco Totti 34pen,78pen Chievo Verona 0 Halftime: 1-0 - - - Atalanta Bergamo 0 AC Milan 2 Zlatan Ibrahimovic 22pen, Kevin-Prince Boateng 82 Halftime: 0-1 - - - Lecce 0 Juventus 1 Alessandro Matri 27 Halftime: 0-1 - - - Bologna 2 Nicolo Cherubin 50, Marco Di Vaio 90+2 Catania 0 Red card: Marco Biagianti 78 Halftime: 0-0 - - - Cagliari 3 Joaquin Larrivey 13pen, Victor Ibarbo 56, Andreas Granqvist 72og Genoa 0 Red card: Emiliano Moretti 65 Halftime: 1-0 - - - Udinese 4 Antonio Di Natale 1,82, Kwadwo Asamoah 54, Dusan Basta 75 Cesena 1 Eder 39 Red card: Maurizio Lauro 62 Halftime: 1-1 - - -

Played on Saturday Inter Milan 5 Diego Milito 13,41, Thiago Motta 18, Giampaolo Pazzini 56, Marco Faraoni 79 Parma 0 Halftime: 3-0; Attendance: 37,326 - - - Siena 4 Mattia Destro 11,81, Emanuele Calaio 35pen,45+4pen Lazio 0 Red card: Albano Bizzarri 45+1 Halftime: 3-0; Attendance: 10,270 - - -

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)

Please double-click on the newslink:

for soccer stories