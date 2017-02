Oct 31 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Wednesday Wednesday, October 31 Lazio 1 Stefano Mauri 57 Torino 1 Kamil Glik 10 Halftime: 0-1; Attendance: 16,000 - - - Parma 3 Ishak Belfodil 34, Marco Parolo 37, Cristian Zaccardo 65 Red Card: Ishak Belfodil 85 AS Roma 2 Erik Lamela 8, Francesco Totti 71 Missed penalty: Francesco Totti 71 Halftime: 2-1; Attendance: 12,077 - - - Udinese 2 Antonio Di Natale 29pen,90+2 Catania 2 Lucas Nahuel Castro 62, Francesco Lodi 85 Halftime: 1-0; Attendance: 10,000 - - - Juventus 2 Fabio Quagliarella 54, Paul Pogba 90+2 Bologna 1 Saphir Sliti Taider 71 Halftime: 0-0; Attendance: 38,895 - - - Inter Milan 3 Diego Milito 52pen, Rodrigo Palacio 68, Fredy Guarin 81 Sampdoria 2 Gianni Munari 20, Eder 90+4 Red Card: Andrea Costa 51 Halftime: 0-1; Attendance: 41,438 - - - Atalanta Bergamo 1 Carlos Carmona 19 Napoli 0 Halftime: 1-0; Attendance: 14,883 - - - Cagliari 4 Nene 6,26, Marco Sau 28, Thiago Ribeiro 89 Missed penalty: Mauricio Pinilla 90+1 Siena 2 Erjon Bogdani 42, Emanuele Calaio 90+3 Red Card: Luis Neto 76 Missed penalty: Emanuele Calaio 35 Halftime: 3-1; Attendance: 4,000 - - - Chievo Verona 2 Luciano 75pen, Adrian Stoian 76 Pescara 0 Red Card: Simone Romagnoli 32 Halftime: 0-0; Attendance: 9,500 - - - Tuesday, October 30 Palermo 2 Fabrizio Miccoli 45+1pen, Franco Brienza 47 AC Milan 2 Riccardo Montolivo 69, Stephan El Shaarawy 80 Halftime: 1-0; Attendance: 12,346 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, November 1 Genoa v Fiorentina (1945) Saturday, November 3 AC Milan v Chievo Verona (1700) Juventus v Inter Milan (1945) Sunday, November 4 Pescara v Parma (1130) Bologna v Udinese (1400) Catania v Lazio (1400) Fiorentina v Cagliari (1400) Napoli v Torino (1400) Sampdoria v Atalanta Bergamo (1400) Siena v Genoa (1400) AS Roma v Palermo (1945)