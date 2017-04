May 18 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Monday Monday, May 18 Napoli 3 Dries Mertens 19,57, Manolo Gabbiadini 20 Cesena 2 Gregoire Defrel 15,45+2 Halftime: 2-2; Attendance: 30,000 - - - Fiorentina 3 Gonzalo Rodriguez 13, Alberto Gilardino 30, Mohamed Salah 56 Parma 0 Halftime: 2-0; Attendance: 27,179 - - - Sunday, May 17 AS Roma 2 Radja Nainggolan 45, Vassilis Torosidis 65 Udinese 1 Stipe Perica 19 Halftime: 1-1; Attendance: 35,720 - - - Torino 2 Maxi Lopez 51,69 Chievo Verona 0 Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Verona 2 Vangelis Moras 24, Jacopo Sala 67 Empoli 1 Riccardo Saponara 6 Halftime: 1-1; Attendance: 18,588 - - - Atalanta Bergamo 1 Mauricio Pinilla 18pen Genoa 4 Leonardo Pavoletti 30, Andrea Bertolacci 57, Iago Falque 61,73 Halftime: 1-1; Attendance: 16,881 - - - Cagliari 0 Palermo 1 Franco Vazquez 9 Halftime: 0-1; Attendance: 5,000 - - - Sassuolo 3 Domenico Berardi 13,31,78 AC Milan 2 Giacomo Bonaventura 33, Alex 51 Red Card: Giacomo Bonaventura 57, Suso 90+4 Halftime: 2-1; Attendance: 13,727 - - - Saturday, May 16 Sampdoria 0 Lazio 1 Santiago Gentiletti 54 Halftime: 0-0; Attendance: 22,000 - - - Inter Milan 1 Mauro Icardi 9 Juventus 2 Claudio Marchisio 42pen, Alvaro Morata 83 Halftime: 1-1; Attendance: 60,362 - - -