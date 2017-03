Jan 5 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Juventus 3 Arturo Vidal 17, Leonardo Bonucci 48, Mirko Vucinic 77pen AS Roma 0 Red Card: Daniele De Rossi 75, Leandro Castan 76 Halftime: 1-0; Attendance: 41,365 - - - Fiorentina 1 Gonzalo Rodriguez 66 Livorno 0 Halftime: 0-0; Attendance: 32,106 - - - Chievo Verona 0 Cagliari 0 Missed penalty: Mauricio Pinilla 66 Halftime: 0-0; Attendance: 5,000 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, January 6 Napoli v Sampdoria (1130) AC Milan v Atalanta Bergamo (1400) Catania v Bologna (1400) Genoa v Sassuolo (1400) Parma v Torino (1400) Udinese v Verona (1400) Lazio v Inter Milan (1730)