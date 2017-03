Feb 16 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday Sunday, February 16 AS Roma 3 Mattia Destro 44,57, Miralem Pjanic 54 Sampdoria 0 Red Card: Daniele Gastaldello 80 Halftime: 1-0; Attendance: 15,000 - - - Cagliari 1 Nene 64 Red Card: Daniele Conti 71 Livorno 2 Emerson 44, Paulinho 53pen Red Card: Federico Ceccherini 85, Marco Benassi 90+1 Halftime: 0-1; Attendance: 4,500 - - - Sassuolo 0 Napoli 2 Blerim Dzemaili 37, Lorenzo Insigne 55 Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - - Atalanta Bergamo 0 Parma 4 Cristian Molinaro 9, Yohan Benalouane 74og, Antonio Cassano 77, Matias Ezequiel Schelotto 90+3 Halftime: 0-1; Attendance: 14,000 - - - Juventus 3 Kwadwo Asamoah 17, Claudio Marchisio 29, Fernando Llorente 58 Chievo Verona 1 Martin Caceres 51og Halftime: 2-0; Attendance: 38,000 - - - Genoa 3 Pape Moussa Konate 45, Alberto Gilardino 69,79 Udinese 3 Dusan Basta 35, Bruno Fernandes 40, Luis Muriel 48pen Halftime: 1-2; Attendance: 20,000 - - - Catania 3 Mariano Julio Izco 1, Nicolas Spolli 48, Gino Peruzzi 58 Lazio 1 Stefano Mauri 45+1 Halftime: 1-1; Attendance: 14,000 - - - Saturday, February 15 Fiorentina 1 Juan Guillermo Cuadrado 46 Inter Milan 2 Rodrigo Palacio 34, Mauro Icardi 65 Halftime: 0-1; Attendance: 35,584 - - - Friday, February 14 AC Milan 1 Mario Balotelli 86 Bologna 0 Halftime: 0-0; Attendance: 29,631 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, February 17 Verona v Torino (1945)