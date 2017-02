Nov 27 Summaries from Serie A soccer matches on Sunday: AC Milan 4 Thiago Silva 8, Zlatan Ibrahimovic 16,44pen, Alexandre Pato 33 Chievo Verona 0 Halftime: 4-0; - - - Palermo 2 Fabrizio Miccoli 22, Josip Ilicic 73 Fiorentina 0 Red Card: Cesare Natali 89 Halftime: 1-0; Attendance: 23,000 - - - Siena 0 Red Card: Franco Brienza 90+1 Inter Milan 1 Luc Castaignos 89 Halftime: 0-0; Attendance: 11,000 - - - Cesena 2 Adrian Mutu 70pen,80 Red Card: Nicola Ravaglia 76 Genoa 0 Halftime: 0-0; Attendance: 16,000 - - - Cagliari 1 Daniele Conti 81pen Bologna 1 Marco Di Vaio 70 Halftime: 0-0; Attendance: 11,000 - - -

Played on Saturday: Atalanta Bergamo 1 German Denis 64 Napoli 1 Edinson Cavani 90+3 Halftime: 0-0; Attendance: 17,827 - - - Lazio 0 Juventus 1 Simone Pepe 34 Halftime: 0-1; Attendance: 60,000 - - - Novara 2 Raffaele Rubino 70, Marco Rigoni 78 Red Card: Giuseppe Gemiti 87 Parma 1 Matteo Centurioni 29og Halftime: 0-1; Attendance: 12,000 - - - Lecce 0 Catania 1 Pablo Barrientos 90 Halftime: 0-0; Attendance: 6,000 - - -

Played on Friday: Udinese 2 Antonio Di Natale 79, Mauricio Isla 89 AS Roma 0 Halftime: 0-0; Attendance: 13,000 - - -

