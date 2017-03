May 4 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Sunday AC Milan 1 Nigel de Jong 66 Inter Milan 0 Halftime: 0-0; Attendance: 73,000 - - - Parma 2 Antonio Cassano 8, Matias Ezequiel Schelotto 90 Sampdoria 0 Halftime: 1-0; Attendance: 12,000 - - - Genoa 0 Bologna 0 Halftime: 0-0; Attendance: 20,000 - - - Chievo Verona 0 Red Card: Sergio Pellissier 66 Torino 1 Gennaro Sardo 54og Halftime: 0-0; Attendance: 10,000 - - - Udinese 5 Antonio Di Natale 19,45, Emmanuel Agyemang Badu 21, Roberto Pereyra 33, Gabriel Silva 44 Missed penalty: Antonio Di Natale 18 Livorno 3 Paulinho 13,29, Djamel Mesbah 88 Halftime: 5-2; Attendance: 14,000 - - - Catania 4 Mariano Julio Izco 26,34, Gonzalo Bergessio 55, Pablo Barrientos 79 AS Roma 1 Francesco Totti 37 Halftime: 2-1; Attendance: 19,028 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, May 5 Lazio v Verona (1700) Juventus v Atalanta Bergamo (1900)