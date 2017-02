Sept 27 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Thursday Thursday, September 27 Siena 1 Emanuele Calaio 61 Bologna 0 Halftime: 0-0; Attendance: 8,180 - - - Wednesday, September 26 Catania 2 Nicolas Spolli 52, Pablo Barrientos 64 Atalanta Bergamo 1 Maximiliano Moralez 50 Halftime: 0-0; Attendance: 13,240 - - - Chievo Verona 0 Inter Milan 2 Alvaro Pereira 43, Antonio Cassano 74 Halftime: 0-1; Attendance: 15,000 - - - Genoa 1 Marco Borriello 88pen Missed penalty: Marco Borriello 67 Parma 1 Alessandro Lucarelli 27 Halftime: 0-1; Attendance: 17,511 - - - AC Milan 2 Stephan El Shaarawy 15,82 Cagliari 0 Red Card: Daniele Conti 66 Halftime: 1-0; Attendance: 28,005 - - - Napoli 3 Edinson Cavani 19,31,64 Missed penalty: Edinson Cavani 76 Lazio 0 Halftime: 2-0; Attendance: 34,433 - - - Torino 0 Udinese 0 Halftime: 0-0; Attendance: 12,232 - - - AS Roma 1 Francesco Totti 34 Sampdoria 1 Gianni Munari 62 Red Card: Enzo Maresca 46 Halftime: 1-0; Attendance: 37,125 - - - Pescara 1 Vladimir Weiss 87 Palermo 0 Red Card: Steve Von Bergen 36 Halftime: 0-0; Attendance: 11,411 - - - Tuesday, September 25 Fiorentina 0 Juventus 0 Halftime: 0-0; Attendance: 38,440 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, September 29 Parma v AC Milan (1600) Juventus v AS Roma (1845) Sunday, September 30 Udinese v Genoa (1030) Atalanta Bergamo v Torino (1300) Bologna v Catania (1300) Cagliari v Pescara (1300) Lazio v Siena (1300) Palermo v Chievo Verona (1300) Sampdoria v Napoli (1300) Inter Milan v Fiorentina (1845)