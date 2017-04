April 30 (Infostrada Sports) - Summaries from the Serie A matches on Saturday Chievo Verona 0 Fiorentina 0 Halftime: 0-0;Attendance: 13,000 - - - Udinese 1 Felipe 47 Torino 5 Pontus Jansson 12, Afriyie Acquah 45, Josef Martinez 50,83, Andrea Belotti 56 Halftime: 0-2;Attendance: 15,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, May 1 Juventus v Carpi (1030) AC Milan v Frosinone (1300) Empoli v Bologna (1300) Palermo v Sampdoria (1300) Sassuolo v Verona (1300) Lazio v Inter Milan (1845) Monday, May 2 Genoa v AS Roma (1700) Napoli v Atalanta Bergamo (1900)